، "بن لبدة" يناقش تنشيط السياحة الريفية بمحافظة الداير ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع لجنة التنمية السياحية

ناقش محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة في مكتبه مع أعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، سبل تنشيط السياحة الريفية بالمحافظة، واستثمار ما تتميز به المحافظة من قلاع أثرية وحصون حجرية ضاربة في التاريخ.

وخلال اللقاء استعرض "بن لبدة" تحديد المسارات؛ حيث تسلم هذه المسارات للبلدية والتأكد من حيث التأهيل من إنارة وطرق بما يتلاءم مع البيئة والمحافظة على الطراز العمراني وتراث المحافظة، وناقش الاجتماع ضرورة تسجيل وحصر القلاع والحصون الأثرية بالمحافظة ودراسة حالتها وكيفية المحافظة عليها.

ووجّه "ابن لبدة" اللجنة بسرعة العمل على إنشاء متحف تراثي بالمحافظة، وتسجيل الفرقة الشعبية في المحافظة واعتماد وإنشاء رابط إعلامي للتسجيل في الفرقة الشعبية، مؤكدًا ضرورة تكوين فريق لتفعيل السياحة الريفية والمسارات السياحية والإشراف على تشغيلها.