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زار أمير منطقة الحدود الشمالية, فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ قرية قيصومة فيحان، بمحافظة رفحاء.
يأتي ذلك، في إطار زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة؛ لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم, وكان في استقباله الشيخ شخير الفديد, وعدد من الأهالي.
ووجه بدراسة احتياجات القرية الخدمية, مؤكدًا أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذها، بما يحقق الصالح العام، منوهًا بالدعم الذي تلقاه المنطقة من الحكومة الرشيدة لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن.
أمير الحدود الشمالية يزور قرية قيصومة فيحان برفحاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
زار أمير منطقة الحدود الشمالية, فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ قرية قيصومة فيحان، بمحافظة رفحاء.
يأتي ذلك، في إطار زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة؛ لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم, وكان في استقباله الشيخ شخير الفديد, وعدد من الأهالي.
ووجه بدراسة احتياجات القرية الخدمية, مؤكدًا أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذها، بما يحقق الصالح العام، منوهًا بالدعم الذي تلقاه المنطقة من الحكومة الرشيدة لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
07:03 PM
في إطار زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة
زار أمير منطقة الحدود الشمالية, فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ قرية قيصومة فيحان، بمحافظة رفحاء.
يأتي ذلك، في إطار زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة؛ لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم, وكان في استقباله الشيخ شخير الفديد, وعدد من الأهالي.
ووجه بدراسة احتياجات القرية الخدمية, مؤكدًا أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذها، بما يحقق الصالح العام، منوهًا بالدعم الذي تلقاه المنطقة من الحكومة الرشيدة لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن.
، أمير الحدود الشمالية يزور قرية قيصومة فيحان برفحاء ،
المصدر : الخليج 365
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