، توقيع عقد تنفيذ التقويم والاعتماد المؤسسي بين "مسار" و"السعودي التقني للتعدين" بعرعر ،

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برعاية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وقعت الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني اليوم الثلاثاء ١٤٤٠/٦/٧هـ بمقر المركز بالرياض؛ عقد تنفيذ التقويم والاعتماد المؤسسي مع المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر.
وقد أشار المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد العبدالجبار، إلى أن توقيع هذا العقد مع المعهد السعودي التقني للتعدين يؤكد حرص إدارة المعهد على الارتقاء بجودة مخرجاته، وذلك أن اعتماد المعهد مؤسسيّاً يتضمن بناءً للقدرات البشرية فيه ورفع خبراتهم ومهاراتهم في مجال الجودة؛ مما يمكّن المعهد من تطبيق نظام جودة فعال لرفع جودة مخرجات التدريب فيه وتلبية الاحتياجات الوطنية؛ وذلك لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
وأوضح العبدالجبار أن هذا العقد يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة المركز لتنفيذ التقويم والاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب في المملكة؛ حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية التي تم توقيع عقود معها خلال المرحلة الأولى عشرين منشأة تدريبية.
توقيع عقد تنفيذ التقويم والاعتماد المؤسسي بين "مسار" و"السعودي التقني للتعدين" بعرعرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
برعاية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وقعت الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني اليوم الثلاثاء ١٤٤٠/٦/٧هـ بمقر المركز بالرياض؛ عقد تنفيذ التقويم والاعتماد المؤسسي مع المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر.
وقد أشار المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد العبدالجبار، إلى أن توقيع هذا العقد مع المعهد السعودي التقني للتعدين يؤكد حرص إدارة المعهد على الارتقاء بجودة مخرجاته، وذلك أن اعتماد المعهد مؤسسيّاً يتضمن بناءً للقدرات البشرية فيه ورفع خبراتهم ومهاراتهم في مجال الجودة؛ مما يمكّن المعهد من تطبيق نظام جودة فعال لرفع جودة مخرجات التدريب فيه وتلبية الاحتياجات الوطنية؛ وذلك لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
وأوضح العبدالجبار أن هذا العقد يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة المركز لتنفيذ التقويم والاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب في المملكة؛ حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية التي تم توقيع عقود معها خلال المرحلة الأولى عشرين منشأة تدريبية.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
06:35 PM
للارتقاء بجودة المخرجات
برعاية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وقعت الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني اليوم الثلاثاء ١٤٤٠/٦/٧هـ بمقر المركز بالرياض؛ عقد تنفيذ التقويم والاعتماد المؤسسي مع المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر.
وقد أشار المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد العبدالجبار، إلى أن توقيع هذا العقد مع المعهد السعودي التقني للتعدين يؤكد حرص إدارة المعهد على الارتقاء بجودة مخرجاته، وذلك أن اعتماد المعهد مؤسسيّاً يتضمن بناءً للقدرات البشرية فيه ورفع خبراتهم ومهاراتهم في مجال الجودة؛ مما يمكّن المعهد من تطبيق نظام جودة فعال لرفع جودة مخرجات التدريب فيه وتلبية الاحتياجات الوطنية؛ وذلك لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
وأوضح العبدالجبار أن هذا العقد يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة المركز لتنفيذ التقويم والاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب في المملكة؛ حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية التي تم توقيع عقود معها خلال المرحلة الأولى عشرين منشأة تدريبية.
، توقيع عقد تنفيذ التقويم والاعتماد المؤسسي بين "مسار" و"السعودي التقني للتعدين" بعرعر ،
المصدر : الخليج 365
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