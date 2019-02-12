، مسدس العنزي "ذهب" .. و"فهد المطيري" ينال فضية "الشوزن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ميداليتان للأخضر في "دولية الكويت للرماية"

تُوِّج الرامي السعودي عطالله ندا العنزي بذهبية منافسات المسدس ضغط الهواء (10 أمتار) بحلوله في المركز الأول للمسابقة اليوم، ضمن بطولة أمير الكويت الدولية السنوية الكبرى الثامنة للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة 320 رامياً يمثلون 42 دولة.

وأضاف الرامي الشاب "فهد ماكن المطيري" الميدالية السعودية الثانية بفوزه بفضية منافسات "الشوزن تراب" التي حل فيها ثانياً، بعد أن قدم مستوى مميزًا أمام أبرز الرماة في العالم المشاركين في البطولة.