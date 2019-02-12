، "فيصل بن نواف" يلتقي أمين الجوف وعددًا من مسؤولي المنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ويطلع على الأنشطة والمرافق ومركز خدمة العملاء

زار أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبد العزيز، اليوم، مبنى أمانة المنطقة؛ حيث استقبله أمينها المهندس درويش بن علي الغامدي، ووكلاء ورؤساء البلديات وقياداتها، وعدد من المسؤولين في المنطقة.

واطّلع خلال الزيارة على الأنشطة والمرافق ومركز خدمة العملاء، واستمع لشرح من المهندس "الغامدي" عن المشروعات البلدية المعتمدة بالجوف، والخطة التنفيذية لها للعام الحالي، ومراحل سير العمل في المشروعات الحالية، مؤكدًا أنها تسير وفق الخطة الزمنية المرسومة لها.

كما اطّلع على مختلف التطبيقات الإلكترونية بالأمانة، وعلى رأسها خدمات "بلدي" الإلكترونية، وتحديد الأولويات، والعمل على حشد الإمكانات والموارد لبلوغها، لتسهيل تنفيذ المبادرات المختصة بالشأن البلدي في رؤية المملكة الطموحة 2030 وتحقيق أهدافها ومؤشراتها.

وأوضح المهندس "الغامدي" أن مبنى الأمانة من المباني الخضراء الحديثة، ويحرص وزير الشؤون البلدية والقروية على دعمها في المدن والمحافظات، وأنه من الأبنية الصديقة للبيئة، ويتميز بمسطحاته الخضراء الواسعة.

وأبدى أمير منطقة الجوف إعجابه بما اطلع عليه من تميز في العمل وجودة في توظيف الأساليب الحديثة والتقنيات المتقدمة، مشيدًا بدور منسوبي الأمانة في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصهم على خدمة العملاء وتطوير الأعمال، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- للخدمات البلدية، متمنيًا للجميع التوفيق.