محمد بن مسعود - الدمام - نسلُ الملوكِ هنا يُستَمْطر الكرمُ ... والمجدُ والعزُّ عند الركن يزدحِمُ فاضت قريحة الداعية الشيخ عائض القرني بقصيدة، جسّد فيها مشاهد زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحرم المكي الشريف فجر اليوم. وجاء في مطلع القصيدة: نسلُ الملوكِ هنا يُستَمْطر الكرمُ والمجدُ والعزُّ عند الركن يزدحِمُ فقبِّل الحجر الأبهى تجدْ أرجاً فيه شفائفُ مبعوث الهدى وفَمُ مرّغ جبينك حيّى اللهُ طلعتَهُ للواحد الفرد مَن ذلّت له الأممُ هنا ضياءٌ هنا فجرٌ هنا ألقُ هنا سلامٌ هنا فخرٌ هنا قممُ "القرني" عن زيارة ولي العهد للحرم: "هنا سلامٌ هنا فخرٌ هنا قممُ" عيسى الحربي الخليج 365 2019-02-12 فاضت قريحة الداعية الشيخ عائض القرني بقصيدة، جسّد فيها مشاهد زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحرم المكي الشريف فجر اليوم. وجاء في مطلع القصيدة: نسلُ الملوكِ هنا يُستَمْطر الكرمُ والمجدُ والعزُّ عند الركن يزدحِمُ فقبِّل الحجر الأبهى تجدْ أرجاً Advertisements فيه شفائفُ مبعوث الهدى وفَمُ مرّغ جبينك حيّى اللهُ طلعتَهُ للواحد الفرد مَن ذلّت له الأممُ هنا ضياءٌ هنا فجرٌ هنا ألقُ هنا سلامٌ هنا فخرٌ هنا قممُ 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 05:58 PM نسلُ الملوكِ هنا يُستَمْطر الكرمُ ... والمجدُ والعزُّ عند الركن يزدحِمُ نسلُ الملوكِ هنا يُستَمْطر الكرمُ ... والمجدُ والعزُّ عند الركن يزدحِمُ فاضت قريحة الداعية الشيخ عائض القرني بقصيدة، جسّد فيها مشاهد زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحرم المكي الشريف فجر اليوم. وجاء في مطلع القصيدة: نسلُ الملوكِ هنا يُستَمْطر الكرمُ والمجدُ والعزُّ عند الركن يزدحِمُ فقبِّل الحجر الأبهى تجدْ أرجاً فيه شفائفُ مبعوث الهدى وفَمُ مرّغ جبينك حيّى اللهُ طلعتَهُ للواحد الفرد مَن ذلّت له الأممُ هنا ضياءٌ هنا فجرٌ هنا ألقُ هنا سلامٌ هنا فخرٌ هنا قممُ ، "القرني" عن زيارة ولي العهد للحرم: "هنا سلامٌ هنا فخرٌ هنا قممُ" ،

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