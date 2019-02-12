، تحديث بيانات 39 ألف مستفيدة من ذوات الإعاقة بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال 5 أشهر.. تمهيداً لحصولهم على الخدمات المتاحة

تمكّنت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الخمسة أشهر الماضية، من تحديث بيانات "39" ألف مستفيدة من ذوات الإعاقة تمهيداً لحصولهم على خدمات الوحدة المخصصة لهم حسب نوع الإعاقة واللوائح المعتمدة.

وأوضحت مديرة الوحدة نورة السلطان أن تحديث البيانات أصبح أولى الخطوات والشروط المطلوبة عند التقديم للحصول على الخدمات المتاحة لذوي الإعاقة من الجنسين، مشيرةً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو متابعة الحالات والوقوف على أي تغييرات قد تطرأ عليها وتستوجب تعديل الخدمات أو إلغاءها قبل الصرف.

ودعت جميع المستفيدين والمستفيدات إلى ضرورة الاطلاع المستمر على الضوابط المستحدثة للالتزام بها وتطبيقها؛ توفيراً للوقت والجهد وللإسهام في إتاحة الفرصة لجميع المستحقين من ذوي الإعاقة؛ للحصول على الخدمات التي توفرها لهم الوزارة بشكل أفضل وأشمل.

من جهة أخرى، وضمن الأنشطة التثقيفية التي تقدمها الوحدة بشكل دوري للجمهور الخارجي من المجتمع شارك قسم البرامج والأنشطة بالوحدة في فعاليات اليوم العالمي للسرطان التي أقيمت في مستشفى الملك خالد الجامعي بركن توعوي يعرّف بخدمات وحدة الخدمات المساندة ويوضح طريقة التقديم للحصول على تلك الخدمات.