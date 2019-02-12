خادم الحرمين: نقف مع حق الفلسطينيين في قيام دولتهم وعاصمتها القدس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين في قصره بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجدد خادم الحرمين الشريفين، خلال جلسة المباحثات، التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين.

كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

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حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من جانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.

وأقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداءٍ تكريماً للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.

يذكر أن القضية الفلسطينية تحتل مرتبة الصدارة لدى المملكة، في مختلف المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية، وسبق أن أكدت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف، في سبتمبر من العام الماضي، أن القضية الفلسطينية هي قضية السعودية الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.