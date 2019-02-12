وفاة 4 أشخاص في تبوك والمدينة خلال 6 أيام جرَّاء السيول

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة 4 أشخاص في تبوك والمدينة المنورة، خلال 6 أيام، بسبب السيول.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنه تم إنقاذ 154 شخصًا، وإخلاء 30 آخرين ممن تضرروا جراء الأمطار والسيول بمختلف مناطق المملكة، بينما تم إيواء 98 شخصًا، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من عمليات الإيواء بمنطقة تبوك كانت خلال الفترة المشار إليها.

وأوضحت، أن مركز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمختلف المناطق باشر عمليات إنقاذ 111 شخصًا في منطقة المدينة المنورة و29 آخرين في حائل وخمسة في الرياض واثنين في الجوف واثنين آخرين في القصيم جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

كما بلغ عدد من تم إخلاؤهم 30 شخصًا بينهم 16 شخصًا في منطقة تبوك وأربعة أشخاص في حائل والرياض، بينما تم تشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق المتضررة.

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وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية، في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي شكلتها الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت- في تقريرها عن طقس اليوم الثلاثاء- أجواء باردة على معظم مناطق المملكة.

وأشارت الهيئة إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مـناطق الشرقية والرياض ونجران ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.