تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الـ4 أيام المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الأربعاء لتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى أن الحالة الجوية المرتقبة تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

في السياق ذاته، وجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، على «تثليث وبيشة» والأجزاء المجاورة لهما بمنطقة عسير خلال الساعات المقبلة.

بينما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع تويتر، أجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر، ولطيفة نهارًا، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، قائلًا «لمصلحتكم البسوا ولبسّوا عيالكم ملابس شتوية ثقيلة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض.. المدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية شتوي متوسط، وباقي المناطق ربيعي».

وكان خبير الأرصاد حسن كراني، توقع عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن جبال اللوز والظهر وعلقان بمنطقة تبوك، على موعد لاستقبال الزائر القطبي مع نهاية الأسبوع؛ ليغطي بوشاحه الناصع البياض تضاريس تلك المرتفعات بحرارة صغرى دُون الصفر.

وأضاف أن الحيطة واجبة في تبوك، بينما يخفف سكان المناطق الأخرى الملابس الشتوية للتمتع بنهاية أسبوع تميل للدفء.

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وتوقع كراني في وقت سابق، بدء الدفء مساء اليوم الثلاثاء على الأجواء الغربية والشمالية الغربية من المملكة، على أن يغطّي جميع أنحاء البلاد مع نهاية يوم غد الأربعاء، وذلك بالتزامن مع عبور «زائر قطبي» تبوك الورد.

وقال خبير الأرصاد عبر حسابه بموقع «تويتر»: «إن الدفء قادم إليكم بعون الله.. استقبلت أجواؤنا هذا اليوم طقسًا باردًا نتيجة تعمّق كتلة قطبية وصل محورها الأجواء الجنوبية.. مع استقرار تامّ لمعظم العناصر».

وأضاف قائلًا: «متوقع أن يبدأ الدفء مساء اليوم بأجواء الغربية، الشمالية الغربية، ويغطي كل الأجواء مع نهاية الغد.. في انتظار زائر قطبي يعبر تبوك الورد».

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الجوية تبدأ في الساعة الرابعة عصر اليوم، وتنتهي في الساعة الرابعة من فجر غدٍ الأربعاء.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأرصاد أن مدينة الخفجي سجلت أعلى كمية أمطار وبلغت 05.20 ملم، بينما سجلت بقيق أقل كمية أمطار وبلغت 00.20 ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح أمس الإثنين وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.