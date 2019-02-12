الطيران المدني: يحق للمسافر طلب التعويض حال ضياع أو تلف الأمتعة

قالت الهيئة العامة للطيران المدني لعموم المسافرين، اليوم الثلاثاء، إنه في حال ضياع أمتعة العميل، فيحق له مطالبة الناقل الجوي بالتعويض، حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية العملاء.

وأوضحت هيئة الطيران المدني، أن اللائحة تشمل التعويض عن حالات تلف أو فقدان أو تأخير الأمتعة، بما لا يقل عن 350 وحدة، وبما لا يتجاوز 1131 وحدة، علمًا بأن قيمة الوحدة متغيرة وفقًا للمعيار النقدي الخاص بصندوق النقد الدولي؛ حيث يتم تحويل الوحدة إلى ما يعادل الريال السعودي، فيما تصل قيمة الوحدة حاليًا حوالي 5.2 ريال سعودي.

وأضافت هيئة الطيران المدني، أن لائحة حماية العملاء أقرت أنه بإمكان المسافر رفع مستوى وقيمة التعويض عندما تتضمن الأمتعة متعلقات ثمينة، أو عندما تكون الأمتعة ذاتها مرتفعة الثمن، وذلك من خلال خطوة؛ واحدة وهي الإفصاح عن قيمة الأمتعة قبل شحنها، عن طريق تعبئة نموذج الإفصاح الذي يقدمه الناقل قبل الشحن لضمان التعويض في حال فقدانها.

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كما نصّت اللائحة، أنه يتوجب على الناقل الجوي تعويض العميل عن تلف أو فقدان الأمتعة، خلال مدة 30 يومًا من تاريخ استلام الناقل الجوي المطالبة بالتعويض.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه هيئة الطيران المدني نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، التي تهدف بشكل محدد إلى حفظ حقوق العملاء وحمايتهم تحت شعار «حقك محفوظ»، الذي ينعكس على جودة الخدمات وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه المسافرين، فضلًا عن تعزيز مبدأ الشفافية، والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.

وخصصت هيئة الطيران المدني، حسابًا لحماية العملاء بموقع التواصل الاجتماعي تويتر (@ GACACare), بالإضافة إلى الحساب الرئيس للهيئة على موقع تويتر (@ ksagaca)، ورقم الهاتف (8001168888) لخدمة جميع المسافرين ومستخدمي مطارات المملكة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهد يوم الأربعاء الماضي، توقيع عدة اتفاقيات مع جمهورية ألبانيا، منها اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية، وقعها من الجانب السعودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.