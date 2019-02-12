شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول الوفود المشاركة في جائزة الملك سلمان للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل
وتمثل هذه المجموعة المشاركين في برامج الدورات التدريبة لمحكمي القرآن الكريم البالغ عددهم 43 مشاركًا ومشاركةً، قدموا من مختلف مناطق المملكة, حيث تنطلق يوم غدٍ الأربعاء "برنامج الدورات التدريبية" المصاحبة لفعاليات المسابقة التي ستكون بعنوان "دورات المهارات الأساسية لمحكمي مسابقة القران الكريم".
من ناحية أخرى عبر عدد من المشاركين لدى وصولهم للمطار عن سعادتهم بترشحهم في الدورات التي تُقدم للمحكمين ضمن فعاليات المسابقة، منوهين بالدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في الإشراف على هذه الفعاليات والبرامج التي تخدم القران الكريم وأهله.
يُذكر أن أعداد المتأهلين والمتأهلات للتصفيات النهائية في المسابقة في دورتها الحالية بلغ 122 متسابقًا ومتسابقة، منهم 61 من البنين، ومثلهم من البنات، يتنافسون في حفظ القرآن الكريم عبر خمسة أفرع في المسابقة، ففي الفرع الأول: يتنافس 11 متسابقًا، و 10 متسابقات، والفرع الثاني: 15 متسابقًا و 14 متسابقة، وفي الفرع الثالث: 10 متسابقين، و 12 متسابقة، وفي الفرع الرابع: 12 متسابقًا و 12 متسابقة، وفي الفرع الخامس: 13 متسابقًا و 13 متسابقة.
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