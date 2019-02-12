ترف لم تتلق دعم حساب المواطن .. والحالة وجهت

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن أسباب عدم نزول الدعم في حسابات بعض المستفيدين خلال الدفعة الأخيرة التي تم إيداعها قبل يومين.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالا من المواطنة “ترف” تقول فيه : لم يتم إيداع الدعم في حسابي رغم أن حالة الدفعة لدي “تم التوجيه”؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير، لذا الرجاء مراجعة البنك والتأكد بالفعل أنه لم يتم الإيداع”.

وتابع البرنامج أنه في حالة عدم نزول الدعم :” يلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد أربعة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم ، وإرفاق كشف حساب البنك”.

4 حالات للدعم

وكان حساب متابعات الخليج 365 كشف في وقت سابق عن المقصود بحالات الدفعات في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء بينما تعني حالة “مدفوعة” أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أن حالة “مرفوضة” تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد لافتًا إلى أن حالة “في الانتظار”، تعني أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع الأحد الماضي، 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير من العام الجاري، و 18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين، إذ اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

تسجيل حساب متابعات الخليج 365

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

وقال حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.



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