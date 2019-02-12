شكرا لقرائتكم محافظ خميس مشيط ينتقد تقصير الصحة ويطالب بلقاء الوزير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

وقف محافظ خميس مشيط ،خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، صباح اليوم، على مشروع مستشفى خميس مشيط المركزي يرافقه أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.

وفي بداية الزيارة تم عقد اجتماع مشترك بين محافظ خميس مشيط والمساعد للشؤون الهندسية بصحة عسير المهندس عبدالله القرني ومدير مكتب شركة الكهرباء بالمحافظة المهندس عبدالله القحطاني ومدير الموقع واستشاري الموقع.

وقال المحافظ في كلمة له:” إن من أولى اهتماماتنا في اجتماعاتنا الدورية في المجلس المحلي هو موضوع الصحة في المحافظة وهو يأتي انطلاقاً من اهتمام حكومتنا بالمواطنين وتعتبر المحافظة من المحافظات الكبرى والتي وللأسف نرى تقصيرًا من الجهات الصحية للمحافظة ونحن هنا نتحدث باسم أهالي المحافظة التي يبلغ عدد سكانها قرابة مليون نسمة ولا يوجد هناك سوى مستشفى واحد بسعة ١٥٠سريرًا لا يوفر الخدمة الكاملة”.

وتابع :” ونحن من واقع عملنا والاهتمام والحاجة الملحة نتمنى لقاء وزير الصحة بأهالي المحافظة لشرح معاناة الأهالي ولكننا سننقل الصورة من الواقع وهذه مسؤولية وواجب علينا وأنا واجبي كمسؤول عن المحافظة الخروج والبحث عن المشاكل والمعوقات التي تواجه المحافظة، والمسؤولية في هذا المشروع مشتركة بين صحة عسير والمقاول، لذا نحن لا نعقد مثل هذه الاجتماعات إلا للوصول إلى الهدف الذي يخدم أبناء المحافظة صحياً ”

وأضاف المحافظ:” ونحن نرى الطائرات المتوجهة يومياً للمناطق الرئيسية أكثر المسافرين بها متوجهون للعلاج لذا أوجه جميع الحاضرين ألا تبخلوا بالجهد لتسهيل انتهاء المشروع “.

ثم بدأ النقاش مع المقاول في أسباب تأخر المشروع الذي لم يتجاوز العمل فيه سوى ٣٠ ٪؜ والمعوقات التي يواجهها المشروع كمشاكل اعتماد دخول الكهرباء للموقع والأعمال الفنية للواجهات مع قرب تسليم المشروع من المقاول والذي سيتم في 20-1-1442هـ.

وبعد الاجتماع توجه المحافظ إلى مبنى المشروع حيث قام بأخذ جولة واستمع إلى شرح من مهندس المشروع .

وقد رافقه في الزيارة ممثلو المجلس المحلي المهندس سعيد بن عوير وحيدر أبو ملحة وعبدالعزيز بن مبارك وعلي بن زهران والدكتور عبدالله الفيفي مدير مستشفى خميس مشيط العام وفهد أبو ملحة مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة وسكرتير المجلس المحلي عبدالرحمن زميع.

الجدير بالذكر أن مستشفى خميس مشيط المركزي هو من المشاريع الصحية بالمحافظة والذي تم اعتماده بسعة ٣٠٠ سرير، وذلك من أجل تقديم خدمة صحية أفضل لأبناء المحافظة.

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