شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: نقف مع حق الفلسطينيين في قيام دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض اليوم (الثلاثاء)، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس محمود عباس والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الفلسطيني سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الفلسطيني الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداءٍ تكريماً للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجدد خادم الحرمين الشريفين خلال جلسة المباحثات، التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد عبر الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين.

كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

حضر المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.

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