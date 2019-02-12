شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تحلية الشقيق» ينفي انقطاع المياه عن عسير وجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توفيق الأسمري (أبها) رغم اعتذار مدير فرع المياه بعسير المهندس محمد الشهراني، الإجابة على استفسار "الخليج 365"، حول ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أن تحلية المياه تعتزم عمل صيانة سنوية لمحطة تحلية المياه بالشقيق المرحلة الثانية من ١٥/ ٢/ ٢٠١٩م إلى ١٥ /٣ /٢٠١٩م، وتوقف إمدادات المياه لمدة شهر عن عسير وجازان، مما يؤثر على تدفق المياه لخزانات المياه الاستراتيجية الموجودة بتلك المناطق، وطلبه التواصل مع المتحدث الرسمي للمياه المهندس علي القاسمي، أكد الأخير، بأن المياه ليس لها علاقة بما تمّ تداوله، وأن هذا يخص محطة التحلية بالشقيق. وتواصلت "الخليج 365" مع مدير محطة تحلية المياه بالشقيق المهندس خالد الصافي، ونفى ما تم تداوله بخصوص انقطاع المياه عن أحياء مدينة أبها، دون الدخول في تفاصيل تطمئن المواطنين، بحجة انشغاله.



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