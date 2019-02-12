«التجارة» تستدعي 4175 سيارة تتحرك أثناء الوقوف التام «P»

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4.175 مركبة من نوع فورد (فيوجن - اسكيب)، من موديل (2013 - 2016) بسبب خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجيئ أثناء وضعية الوقوف التام P ما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت التجار من ملاك المركبات التحقق من شمول المركبة من خلال موقع Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات مجاناً.
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