مجلس الوزارء برئاسة خادم الحرمين: تفويض ولي العهد بتوقيع اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي الهندي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم، على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي، بالتوقيع على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي الهندي، والموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس وحوكمته المقترحة.

مباحثات

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء بألبانيا آدي راما، وما جرى خلالها من بحث لسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وما شهدته الزيارة من توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

مكة والمدينة

ورفع مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تحظى به مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من اهتمام ورعاية، مؤكدا أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للحرم أمس الأول للاطلاع على مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة، يجسد هذا الاهتمام والرعاية بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها.

ميناء الملك عبدالله والعلا

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء، ثمن تدشين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ميناء الملك عبدالله ورعايته حفل الافتتاح الرسمي له خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ كأول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص، ورعاية ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا حفل تدشين "رؤية العلا" للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة، وإطلاقه محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا لاستعادة التوازن الطبيعي في المنطقة.

القمر السعودي

وثمن المجلس، نجاح إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (1 ـ SGS ) للفضاء من مركز غويانا الفرنسي للفضاء الذي يعد أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكا للمملكة، ويتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في المملكة، ويهدف إلى تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية كخطة استراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المملكة وتقديم خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة لاستخدامها من قبل القطاعات الحكومية، وبمواصفات تجارية لبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا الوسطى.

ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذا الإنجاز الوطني الذي يعد نتاجا لدعمهما الكبير، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة وزيادة المحتوى المحلي وتمكين الشباب السعودي من العمل على التقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.

مستجدات وتقارير

واطلع المجلس بعد ذلك على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، من بينها نتائج الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، الذي اختتم أعماله في واشنطن، مجددا التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف هذا التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي، وبما يحقق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

أولا: تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي، بالتوقيع على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي، والموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس وحوكمته المقترحة.

ثانيا: تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن توقيع (بروتوكول) يقضي بتعديل الفقرة (2) من المادة الأولى من اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومتي المملكة والصين، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه في شأن التعديل، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والرفاه في كوريا للتعاون في مجال التأمين الصحي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: تفويض وزير التجارة والاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة في الصين لتشجيع التجارة بلا عوائق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ باستكمال التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة العربية وباكستان في مجالات تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ودراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وقطاع الثروة المعدنية، والتوقيع عليها.

سادسا: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وإندونيسيا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعا: تفويض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في كوريا للتعاون المشترك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامنا: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وهيئة الإذاعة الهندية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعا: الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع اتفاقية توفير أساتذة للغة الصينية بين جامعة الملك سعود في المملكة والمركز الرئيس لمعهد (كونفوشيوس) في الصين، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشرا: تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية والهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الحادي عشر: تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الثاني عشر: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة السياحة في الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الثالث عشر: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة وإدارة علم الآثار والمتاحف في باكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الرابع عشر: انضمام المملكة إلى آلية التعاون بين الإدارات الضريبية في مبادرة الحزام والطريق بصفة (مراقب)، وقيام وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ أو من ينيبه ـ باتخاذ ما يلزم في شأن الانضمام.

الخامس عشر: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي المملكة والهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

السادس عشر: تعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم (نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة) في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ترقيات

1 ـ عادل بن عبدالرحمن بخش - سفيرا بوزارة الخارجية.

2 ـ المهندس إبراهيم بن صالح الزامل - مدير مركز المشاريع الهامة والتخطيط بأمانة منطقة الرياض - المرتبة 15

3 ـ سعود بن عبدالله العبيسي - وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة الرياض - المرتبة 15

4 ـ محمد بن إبراهيم الشثري - مدير أعمال لجنة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - المرتبة 15

5 ـ مخضور بن خضر الصحفي - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بأمانة محافظة جدة - المرتبة 14

6 ـ محمد بن مسفر الدهاسي - مدير عام مكتب الوزير بوزارة الاقتصاد والتخطيط - المرتبة 14