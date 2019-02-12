، "الخضيري" يحذر: هذا المرض يصيب "مدمني الكبسة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: التغذية ليست أرزاً ولحماً فقط

حذّر الطبيب والباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من إدمان البعض تناول الأرز والكبسة واللحم، مؤكداً أن الأمر قد ينتهي بإصابتهم بأمراض سوء التغذية.

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، يقول "الخضيري": "زميلي (طبيب أسرة) أبلغني بأن لديه حالات سوء تغذية حادة لكثيرين؛ بسبب إدمانهم فقط الأرز والكبسة واللحم".

ويطالب "الخضيري" متابعيه بتنويع طعامهم، ويقول: "يعني ما يعرفون الخضر، والفواكه، والألياف... بسكويتات صحية وكورن فليكس نخالة.. وأطعمة صحية أخرى، ولم يعتادوا شرب الحليب واللبن والزبادي".

وينهي "الخضيري" تغريدته قائلاً: "انتبهوا لصحتكم.. التغذية ليست أرزاً ولحماً فقط".

وتعرّف معظم المراجع الطبية الغذاء الصحي بأنّه مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تزوّد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة للمحافظة على صحته، وتزويده بالطاقة، بالإضافة إلى توليد شعور جيد لديه، وتشمل هذه العناصر الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون، بالإضافة إلى المعادن، والفيتامينات، والماء.