، غرامة الـ100 ألف تدفع الحرمان عن ضحايا العبث في المزاين ،

محمد بن مسعود - الدمام - نادي الإبل: نراعي الملاك الذين تعرضوا لحالات غش

أعاد نادي الإبل النظر في حالات الغش التي تعرض لها بعض المشاركين في النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، واشترط النادي في بيان له إعفاءهم من الحرمان الصادر بحقهم مقابل دفع غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي لصالحه.

وأوضح بيان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، أن النادي راعى الملاك الذين تعرضوا لحالات غش أثناء شرائهم أو استعارتهم الحلال لتعزيز مشاركتهم.

وأضاف أنه يمكن لمن وجد ضمن حلالهم إبل معبوث بها، الإعفاء من الحرمان الذي يصدر بحقهم شريطة دفع الغرامة المالية.

وذكر البيان أن الـ 100 ألف تدفع عن كل متن من الإبل المعبوث بها، مشددًا على أنه لا يمكن للمشارك إدخال الإبل المعبوث بها إلى المهرجان في هذا العام أو الأعوام القادمة، بعد إيداع الغرامة في حساب نادي الإبل.

يأتي ذلك في وقت طرح فيه النادي مبادرة لفحص الإبل المشاركة وإتاحة المركز الطبي للمهرجان لإجراء الفحوصات على الإبل المشتراة حسبما أعلن النادي في وقت سابق.

وحدّد النادي قيمة الفحص بدفع خمسة آلاف ريال عن كل متن، من أجل وضع حد لتخوفات المشاركين ومطالباتهم بوضع حد لانتشار العبث في الأسواق وازدياد ضحاياه.