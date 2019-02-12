، شظية قذيفة تقضي على "جلاد" مقرب من زعيم "داعش" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدرجته واشنطن على قائمتها الخاصة لمكافحة الإرهاب

أفاد كل من متحدث باسم الشرطة الإندونيسية، وشقيق المتشدد الإندونيسي محمد سيف الدين، اليوم الثلاثاء، بأنه قُتِل في سوريا الشهر الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو، في رسالة نصية، أن شظية قذيفة دبابة قتلت "سيف الدين" في أواخر يناير في دير الزور.

ووصف "براسيتيو" المتشدد بأنه "جلاد وجندي" في تنظيم "داعش".

من ناحيته، بيّن معين دين الله بصري شقيق سيف الدين عبر الهاتف، أنه علم بوفاة شقيقه بعد تلقيه صورة لجثمانه.

وأضاف أنه لم يرَ شقيقه منذ أن سافر متوجهاً إلى سوريا مع زوجته وأبنائه.

وكان المتشدد الإندونيسي محمد سيف الدين، وله أكثر من كنية بينها "أبووليد"، ظهر في فيديو دعاية لـ"داعش"، يسجل عملية إعدام رهينة، فيما أفادت تقارير بأنه مقرب من زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.

وأدرجت الحكومة الأمريكية "سيف الدين" واثنين آخرين من المتشددين من ماليزيا والفليبين، على قائمة عالمية خاصة لمكافحة الإرهاب في أغسطس الماضي.