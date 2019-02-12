، خادم الحرمين يجدد التأكيد على وقوف المملكة مع حقوق الشعب الفلسطيني ،

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقد رحب الملك المفدى به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الفلسطيني سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الفلسطيني أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية، وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مأدبة غداءٍ تكريماً لفخامة الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.
كما عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عباس جدد خلالها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد عبر الرئيس عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين. كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
كما حضرها من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.
خادم الحرمين يجدد التأكيد على وقوف المملكة مع حقوق الشعب الفلسطينيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-12
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقد رحب الملك المفدى به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الفلسطيني سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الفلسطيني أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية، وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مأدبة غداءٍ تكريماً لفخامة الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.
كما عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عباس جدد خلالها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد عبر الرئيس عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين. كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
كما حضرها من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
04:33 PM
خلال استقباله الرئيس الفلسطيني وعبر جلسة مباحثات ثنائية بالرياض
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقد رحب الملك المفدى به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الفلسطيني سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الفلسطيني أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية، وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مأدبة غداءٍ تكريماً لفخامة الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.
كما عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عباس جدد خلالها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد عبر الرئيس عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين. كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
كما حضرها من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.
، خادم الحرمين يجدد التأكيد على وقوف المملكة مع حقوق الشعب الفلسطيني ،
المصدر : الخليج 365
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