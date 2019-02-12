، "الحارثي" إلى رتبة "رئيس رقباء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي ومدير إدارة السلامة المقدم الدكتور مهندس أحمد بن خلف السعدي، رئيس الرقباء إبراهيم محمد الحارثي رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور أمر بترقيته من رقيب أول إلى رتبة "رئيس رقباء".

وعبّر "الحارثي" عن عظيم شكره وتقديره لهذه الثقة التي تمثّل حافزًا لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.