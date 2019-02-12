، "التدريب التقني" بالباحة.. الأول على مستوى المملكة في رضا المتدربين ،

محمد بن مسعود - الدمام - النتائج المرصودة لمعدلات الأداء العام كشفت تحقيقه نسبة 80.3%

حقق التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة ممثلاً في الكليات التقنية وفروعها المركز الأول للعام الحالي 1440هـ في استبانة قياس رضا المتدربين على مستوى مناطق المملكة حسب النتائج المرصودة لمعدلات الأداء العام بنسبة بلغت 80.3%، وهي الأعلى على مستوى المملكة.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني لـ"الخليج 365": جودة العملية التدريبية وآلياتها ومرونة التعامل مع أنظمتها المعتمدة ومدى فعالية البرامج التدريبية وانعكاسها على أداء المتدربين والمتدربات ووضوح شروط القبول والتسجيل والإجراءات الإدارية في الوحدات التدريبية بشكل عام كانت من أولويات اهتمام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة والوحدات التدريبية، كما أن نظام الشكاوى والاقتراحات لدى الوحدات التدريبية يجد تفاعلاً واهتماماً من قبل الإدارة، وهذا أحد أسباب رضا المتدربين في الكليات التقنية والمعاهد.

وأضاف: هذا النجاح سيكون حافزاً لتقديم المزيد في خدمة أبناء وبنات المنطقة ورفع مستوى رضاء المستفيدين.

وقدم "القرني" التهنئة لجميع قيادات الوحدات التدريبية بالمنطقة، مثمناً لهم جهودهم وجميع منسوبيهم في تحقيق هذا الإنجاز.