، في سابقة فريدة من نوعها.. عراقية تلد 7 توائم ،

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شهد العراق واقعة "فريدة" لم تحدث في بلاد الرافدين من قبل.
وقالت مواقع إخبارية محلية، إن سيدة عراقية أنجبت سبعة توائم في محافظة "ديالى"، وأن الأم وأطفالها جميعًا في حالة صحية جيدة.
وأصدرت دائرة "صحة ديالي"، بيانًا للإعلام بهذه المناسبة، أمس الاثنين، قالت فيه: ولدت سيدة اليوم في مستشفى البتول التعليمي بالمحافظة سبعة توائم هم ذكر واحد وست إناث.
وبحسب "السومرية نيوز"، أشارت الدائرة في بيانها إلى أن الولادة كانت طبيعية بمستشفى البتول التعليمي، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة.
ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، تصريحه بأن ما حدث يعتبر "سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق".
في سابقة فريدة من نوعها.. عراقية تلد 7 توائمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
شهد العراق واقعة "فريدة" لم تحدث في بلاد الرافدين من قبل.
وقالت مواقع إخبارية محلية، إن سيدة عراقية أنجبت سبعة توائم في محافظة "ديالى"، وأن الأم وأطفالها جميعًا في حالة صحية جيدة.
وأصدرت دائرة "صحة ديالي"، بيانًا للإعلام بهذه المناسبة، أمس الاثنين، قالت فيه: ولدت سيدة اليوم في مستشفى البتول التعليمي بالمحافظة سبعة توائم هم ذكر واحد وست إناث.
وبحسب "السومرية نيوز"، أشارت الدائرة في بيانها إلى أن الولادة كانت طبيعية بمستشفى البتول التعليمي، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة.
ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، تصريحه بأن ما حدث يعتبر "سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق".
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
03:05 PM
بمستشفى البتول التعليمي بمحافظة "ديالى"
شهد العراق واقعة "فريدة" لم تحدث في بلاد الرافدين من قبل.
وقالت مواقع إخبارية محلية، إن سيدة عراقية أنجبت سبعة توائم في محافظة "ديالى"، وأن الأم وأطفالها جميعًا في حالة صحية جيدة.
وأصدرت دائرة "صحة ديالي"، بيانًا للإعلام بهذه المناسبة، أمس الاثنين، قالت فيه: ولدت سيدة اليوم في مستشفى البتول التعليمي بالمحافظة سبعة توائم هم ذكر واحد وست إناث.
وبحسب "السومرية نيوز"، أشارت الدائرة في بيانها إلى أن الولادة كانت طبيعية بمستشفى البتول التعليمي، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة.
ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، تصريحه بأن ما حدث يعتبر "سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق".
، في سابقة فريدة من نوعها.. عراقية تلد 7 توائم ،
المصدر : الخليج 365
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