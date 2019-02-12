، تركي بن هذلول يطلع على مشروع مطار نجران المؤقت ..120 يومًا للتنفيذ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد على أهمية الانتهاء منه خلال المدة المحددة وأن يكون وفق تطلعات القيادة

التقى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لقطاع المشاريع المهندس فارس العوفي, يرافقه عدد من منسوبي الهيئة.

واطلع على مشروع مطار نجران المؤقت الواقع شمال منطقة نجران بمسافة 70 كلم ,الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال 120 يوماً.

وأوضح المهندس العوفي، أن الرحلات من مطار نجران المؤقت ستكون إلى مدينتي الرياض وجدة, كما ستكون الرحلات خلال فترة النهار.

وثمن نائب أمير نجران، جهود الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، مؤكداً أهمية الانتهاء من تنفيذ المطار المؤقت خلال المدة المحددة للمشروع, وأن يكون وفق تطلعات القيادة الرشيدة, وأهالي منطقة نجران.