، مدير الأمن العام يترأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - لبحث مجمل الاستعدادات لكافة القطاعات الأمنية

ترأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج، صباح اليوم، الاجتماع الأول للجنة الأمنية بالحج بحضور جميع أعضائها، بمقر الأمن العام بالناصرية .

ونقل "الحربي" للحاضرين تحيات وتمنيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم.

وذكر أن هذا الاجتماع استكمالاً للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحدة لكافة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440هـ.

حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة الأمنية، واستعرضوا أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجري إعدادها والاسترشاد بدروس حج الأعوام الماضية وتطوير مقومات النجاح التي رافقت معظم خطط العام الماضي، إضافة إلى بحث مجمل الاستعدادات لكافة القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأقرّ المجتمعون حزمة من التوصيات، إضافة إلى مناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن، في أداء مناسكهم ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين من إمكانات هائلة ودعم كبير .