، "العدل": 10 آلاف حكم في دعاوى الحضانة والزيارة خلال العام الجاري ،

محمد بن مسعود - الدمام - منطقة مكة المكرمة تتصدر بـ4074 حكماً تليها الرياض بـ2235 حكماً

أغلقت محاكم الأحوال الشخصية في المملكة أكثر من 10 آلاف قضية متعلقة بالحضانة وزيارة الأطفال، وذلك خلال العام الجاري.

وكشفت "منصة ذكاء الأعمال" بوزارة العدل أن الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة والزيارة وما يلحق بهما من محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة منذ بداية العام الهجري الحالي حتى اليوم بلغت 10061 حكماً.

وبحسب المنصة، فقد استحوذت ثلاث مناطق على قائمة الأكثر إصداراً لأحكام الحضانة والزيارة خلال الفترة بنسبة 74%، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ4074 حكماً، تلاها منطقة الرياض بـ2235 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي 1171 حكماً خلال الفترة.

وحلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بعدد 745 حكماً، تلاها منطقة عسير بـ387 حكماً، ثم منطقة القصيم بـ320 حكماً، في حين سجلت منطقة جازان 277 حكماً، ومنطقة تبوك 262 حكماً، إضافة إلى 220 حكماً لمنطقة حائل.

وجاءت منطقة الباحة في المرتبة العاشرة في عدد أحكام الحضانة والزيارة وما يلحق بهما خلال العام الحالي بـ156 حكماً، تلاها منطقة الجوف بـ102 حكم، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ71 حكماً، في حين تذيلت منطقة نجران القائمة بأقل الأحكام بـ41 حكماً.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بأن يتم التنسيق والتعاون مع مؤسّستين في القطاع غير الربحي تهدفان إلى توفير مراكز متخصّصة للتيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة للعائلة ودون الحاجة للتنفيذ في المحاكم أو مراكز الشرط.

كما وجّه الوزير بإنشاء مراكز متخصّصة لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة ستنطلق في مرحلتها الأولى بمنطقة الرياض بالشراكة مع جمعية "مودة" للحدّ من الطلاق وآثاره، ومنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع جمعية المودة للتنمية الأسرية، على أن تقدّم خدمات الإرشاد المتكاملة "الأسرية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية، والتربوية للمحضونين وعائلاتهم".