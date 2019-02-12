أمانة الطائف تحوّل مواقف جامع ومقابر العباس إلى مدفوعة الأجر.. تعرف على السبب

حوّلت أمانة محافظة الطائف بمكة المكرمة مواقف السيارات المخصصة لجامع ومقابر العباس إلى مواقف مدفوعة الأجر، بعدما تم استثمارها من شركة متخصصة.

وفيما أبدى عدد من أهالي الطائف دهشتهم من تحول مواقف الجامع إلى مواقف مدفوعة الأجر، في الوقت الذي يكتظ فيه الجامع على مدار الساعة بالمصلين، كونه لصيقاً بمغسلة الأموات والمقبرة، بررت الأمانة إقدامها على ذلك؛ بسبب أن الجامع والمقبرة يقعان في وسط السوق المركزي، ويتم استغلال مواقفهما من قِبل المتسوقين؛ للابتعاد عن المواقف المستثمرة في السوق.

وأوضحت الأمانة، وفقاً لـ “المدينة”، أن الوقوف سيكون مجاناً في جميع المواقف المحيطة بالمسجد قبل الصلاة بخمس دقائق، وبعد الصلاة بعشر دقائق.

وبيّنت أن الشركة المستثمرة انتهت من تركيب أجهزة الدفع وتخطيط المواقف على جميع جوانب الجامع، وتعمل حالياً على إعادة تخطيط المواقف المخصصة لمغسلة الأموات والمقبرة.