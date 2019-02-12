تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع خادم الحرمين الشريفين في السعودية

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، اليوم الثلاثاء، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة السعودية الرياض.

وتلا الاجتماع جلسة مباحثات رسمية بين الرئيس، وخادم الحرمين الشريفين، جرى خلالها بحث الوضع السياسي الراهن، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس.

وأطلع الرئيس خادم الحرمين الشريفين على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية، لا سيما في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، والمؤامرات التي تحاك لتمرير ما يسمى " صفقة القرن ".

وكان الاجتماع عقد عقب مأدبة غداء أقامها خادم الحرمين الشريفين على شرف الرئيس والوفد المرافق له، بحضور عدد من الأمراء وكبار مسؤولي المملكة.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا.