مجلس الوزراء يشيد بدور القيادة في توسعة الحرم وقمر الاتصالات والميناء الاقتصادي

أطلع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز (خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض)، أعضاء المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء الألباني، آدي راما، وما تم خلالها من بحث لسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وما شهدته الزيارة من توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

ورفع مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين، وسمو ولي العهد، على ما تحظى به مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من اهتمام ورعاية. مؤكدًا أن زيارة ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للحرم يوم أمس للاطلاع على مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وترؤس سموه الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة، خطوات تجسّد هذا الاهتمام والرعاية، بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها.

وأوضح وزير الإعلام، تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء، ثمّن تدشين، ولي العهد، ميناء الملك عبدالله ورعايته حفل الافتتاح الرسمي له خلال زيارة سموه لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، كأول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص، ورعاية سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا حفل تدشين (رؤية العلا) للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة، وإطلاق سموه محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا لاستعادة التوازن الطبيعي في المنطقة.

كما ثمّن المجلس، نجاح إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (1 ـ SGS) للفضاء من مركز غويانا الفرنسي للفضاء الذي يعدّ أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكًا للمملكة، ويتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في المملكة، ويهدف إلى تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية كخطة استراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المملكة وتقديم خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة لاستخدامها من قبل القطاعات الحكومية، وبمواصفات تجارية لبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من إفريقيا وآسيا الوسطى.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الإنجاز الوطني الذي يعد نتاجًا لدعمهما الكبير، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة وزيادة المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من العمل على التقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.

وبيّن وزير الإعلام أن المجلس اطّلع -بعد ذلك- على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، من بينها نتائج الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، الذي اختتم أعماله في واشنطن، مجددًا التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف هذا التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي، وبما يحقق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف.