انتهاء مطار نجران المؤقت خلال 120 يومًا.. ونائب أمير المنطقة يتابع تطوراته

التقى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لقطاع المشروعات المهندس فارس العوفي، يرافقه عددٌ من منسوبي الهيئة.

واطلع «الأمير تركي» على مشروع مطار نجران المؤقت، الواقع شمال منطقة نجران بمسافة 70 كيلومترًا، الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال 120 يومًا.

وثمَّن جهود الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من تنفيذ المطار المؤقت، خلال المدة المحددة للمشروع، وأن يكون وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وأهالي منطقة نجران.

من جانبه، أوضح «العوفي» أنّ الرحلات من مطار نجران المؤقت، ستكون إلى مدينتي الرياض وجدة، وذلك خلال فترة النهار.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني اعتماد مشروع مطار مؤقت، بشمال نجران.

على جانبٍ آخر، التقى الأمير تركي، أمس الإثنين، قائد قوة نجران في ديوان مكتبه، اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني؛ لتهنئته بتولي قيادة قوة نجران.

وخلال اللقاء، أشاد بالبطولات التي يحقّقها جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي، في الدفاع عن أراضي الحرمين الشريفين، والحفاظ على مقدساته ومقدراته الوطنية.