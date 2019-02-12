بعد إصابة قائد إحداهما ونقله إلى المستشفى..
كشفت مصادر لـ«عاجل» عن تفاصيل جديدة حول حادث سقوط مركبتين في حفرة بأحد الأحياء الجنوبية في جدة.
وقالت المصادر، إن الحادثين وقعا بسبب تهالك البنية التحتية داخل الحيّ، ووجود بعض آثار الأمطار التي هطلت على المكان في وقت سابق، الأمر الذي أحدث فجوة سقطت بها المركبتان.
وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها الصحيفة؛ فقد وقع الحادث في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي، بالكيلو 14 الجنوبي، وأن الحفرة سقطت بها مركبة من نوع وايت وأخرى صغيرة تعود لأحد المواطنين الذي تعرض لإصابة، ما استدعى نقله إلى المستشفى بواسطة الجهات الإسعافية.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع يتبع إحدى الشركات التي كانت تقوم بتوصيل شبكات المياه بالحي، وأن المكان كانت به بعض آثار الأمطار التي هطلت على محافظة جدة، الأمر الذي تسبب في وقوع المركبة مع الوايت في حفرة واحدة، دون وجود وسائل كافية للأمن والسلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. مصادر توضح لـ«عاجل» ملابسات سقوط سيارتين في حفرة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.