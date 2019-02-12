اتفاقية بين جامعة الملك عبدالعزيز وأكبر موقع وظائف بالشرق الأوسط

وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «بيت كوم»؛ لتطوير منصّات إلكترونية وحلول تقنية لتسهم في توظيف الخريجين، وعمل دراسات لمعرفة الوضع المهني للخريجين.

و«بيت دوت كوم» أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق الأوسط، ويضمّ 40 ألف شركة وأكثر من 35 مليون باحث عن عمل حول العالم.

مثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية، مديرها الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وعن الشركة رئيسها التنفيذي السيد ربيع حيدر، بحسب بيانٍ أصدرته الجامعة، صباح اليوم الثلاثاء.

من جانبه، أكّد مدير الجامعة، أنّ مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل استُحدث كأحد مبادرات الجامعة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبوصفه أول مركز في الجامعات السعودية يعمل بفاعلية في ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل، من خلال تطوير البرامج التعليمية ومجتمع المعرفة بالجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف أنّ المركز يسهم في إعداد خريجين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل، لكونه حلقة الوصل بين الجامعة وأرباب العمل، وتسخير كل الأعمال لربط مخرجات التعليم مع سوق العمل.

في سياق متّصل، أوضح مدير مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل الدكتور هاني شودري، أنّ هذه الشراكة مع «بيت.كوم» تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها مركز مخرجات التعليم مع سوق العمل في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وأرباب العمل، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في التعليم.

وأوضح أنّ هذه الشراكة «النوعية» تهدف كذلك لتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في زيادة جاهزية الطلاب لسوق العمل، ورفع نسب التوظيف للخريجين.

في سياق آخر، وقّع وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان، والمدير التنفيذي لشركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات «إيكيا» سعود بن غسان السليمان، اتفاقية تعاون مشترك، تهدف لبناء القدرات للكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل، ودعم سياسات التكامل بينهما في برامج التدريب.

ورحّب «نعمان» بالرئيس التنفيذي للشركة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص لتدريب وتأهيل الطلبة والخريجين لتوسيع دائرة التعلم المهني والمهاري لهم، لافتًا إلى أنّ مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بوكالة الجامعة للتطوير، حرص على تعزيز التعاون المشترك مع شركة «إيكيا» بوضع خطط تنفيذية لتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين.

وأثنى على مبادرة «إيكيا»، باعتبارها شركة عالمية في التعاون الاستراتيجي مع الجامعة، ما يسهم في نقل التجربة مع نظيراتها من الشركات العالمية مع الجامعات، بغية تطوير التعليم الجامعي تماشيًا مع احتياج قطاع الأعمال.

بدوره، استعرض مدير مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل الدكتور هاني شودري، أُطر التعاون والمجالات التي تحقق أهداف الاتفاقية، ومنها تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتطوير مهارات الطلاب والطالبات، وزيادة نسبة التدريب التعاوني لطلبة الجامعة من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تعزيز دور شركة "إيكيا" في تطوير البرامج والخطط الأكاديمية؛ استجابة لمتطلبات أرباب العمل، وإبراز الموهوبين ورواد الأعمال من الطلبة، من خلال برامج شركة «إيكيا»، وكذلك إقامة محاضرات وورش عمل لتأهيل الطلبة حسب متطلبات سوق العمل، كما تمّت مناقشة استحداث دبلومات متخصصة تخدم سوق العمل.