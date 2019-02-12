السعودية اليوم / اللجان الشعبية الفلسطينية تعرب عن قلقها بسبب معاناة النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان



بيروت 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

أعربت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيروت عن قلقها الشديد بسبب معاناة النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.

وأشارت في تقرير لها اليوم، إلى أن النازحين الفلسطينيين من سوريا يتعرضون لظروف إنسانية صعبة مع انتشار الأمراض وحالات الفقر والحرمان، مؤكدة أن استمرار معاناة النازحين سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وطالبت اللجان الشعبية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له النازحون، مناشدة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالاطلاع على أوضاعهم ودفع المجتمع الدولي لمساعدتهم.

مما يذكر أن أكثر من 31 ألف لاجئ فلسطيني لجؤوا من سوريا إلى لبنان بحسب إحصائيات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

// انتهى //

16:42ت م

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بيروت 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسأعربت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيروت عن قلقها الشديد بسبب معاناة النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.وأشارت في تقرير لها اليوم، إلى أن النازحين الفلسطينيين من سوريا يتعرضون لظروف إنسانية صعبة مع انتشار الأمراض وحالات الفقر والحرمان، مؤكدة أن استمرار معاناة النازحين سيؤدي إلى كارثة إنسانية.وطالبت اللجان الشعبية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له النازحون، مناشدة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالاطلاع على أوضاعهم ودفع المجتمع الدولي لمساعدتهم.مما يذكر أن أكثر من 31 ألف لاجئ فلسطيني لجؤوا من سوريا إلى لبنان بحسب إحصائيات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.// انتهى //16:42ت م0203

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