السعودية اليوم / الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوب الجزائر



الجزائر 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري اليوم، مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بتمنراست جنوب الجزائر.

ويحتوي المخبأ وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، على أسلحة رشاشة ثقيلة و20 قذيفة هاون وبندقية تكرارية وعلى عدد من الأعيرة النارية والذخائر.

// انتهى //

16:41ت م

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الجزائر 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسكشف الجيش الجزائري اليوم، مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بتمنراست جنوب الجزائر.ويحتوي المخبأ وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، على أسلحة رشاشة ثقيلة و20 قذيفة هاون وبندقية تكرارية وعلى عدد من الأعيرة النارية والذخائر.// انتهى //16:41ت م0201

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