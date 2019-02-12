السعودية اليوم / مسقط تستضيف اجتماعًا خليجيًّا لإعداد خطة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني



مسقط 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

بدأ اليوم اجتماع لفريق العمل الخاص بإعداد الخطة الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بدول مجلس التعاون المنبثق من لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بالكلية المهنية بالسيب، ويستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء.

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور التي تعنى بالتعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس منها: الخطة الاستراتيجية للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس، والخارطة الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء الخاصة بالخطة، بالإضافة إلى اللائحة التنظيمية للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني.

// انتهى //

16:41ت م

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مسقط 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسبدأ اليوم اجتماع لفريق العمل الخاص بإعداد الخطة الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بدول مجلس التعاون المنبثق من لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بالكلية المهنية بالسيب، ويستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء.وناقش الاجتماع عددًا من المحاور التي تعنى بالتعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس منها: الخطة الاستراتيجية للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس، والخارطة الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء الخاصة بالخطة، بالإضافة إلى اللائحة التنظيمية للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني.// انتهى //16:41ت م0200

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