السعودية اليوم / الأمير فيصل بن نواف يزور أمانة الجوف ويطلع على الخدمات البلدية والإلكترونية



سكاكا 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بزيارة لمبنى أمانة المنطقة ، وكان في استقباله أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي ووكلاء ورؤساء البلديات وقياداتها، وعدد من المسؤولين في المنطقة.

واطلع سموه خلال الزيارة على الأنشطة والمرافق ومركز خدمة العملاء، واستمع لشرح من المهندس الغامدي عن المشروعات البلدية المعتمدة بمنطقة الجوف والخطة التنفيذية لها للعام الحالي ومراحل سير العمل في المشروعات الحالية, مؤكداً أنها تسير وفق الخطة الزمنية المرسومة لها.

كما اطلع على مختلف التطبيقات الإلكترونية بالأمانة وعلى رأسها خدمات "بلدي" الإلكترونية وتحديد الأولويات والعمل على حشد الإمكانات والموارد لبلوغها، لتسهيل تنفيذ المبادرات المختصة بالشأن البلدي في رؤية المملكة الطموحة 2030 وتحقيق أهدافها ومؤشراتها.

وأوضح المهندس الغامدي أن مبنى الأمانة من المباني الخضراء الحديثة التي يحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على دعمها في المدن والمحافظات، وأنه من الأبنية الصديقة للبيئة ويتميز بمسطحاته الخضراء الواسعة.

وأبدى سمو أمير منطقة الجوف إعجابه بما اطلع عليه من تميز في العمل وجودة في توظيف الأساليب الحديثة والتقنيات المتقدمة، مشيداً بدور منسوبي الأمانة بالرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحرصهم على خدمة العملاء وتطوير الأعمال، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للخدمات البلدية، متمنياً للجميع التوفيق .

// انتهى //

16:37ت م

0198



سكاكا 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بزيارة لمبنى أمانة المنطقة ، وكان في استقباله أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي ووكلاء ورؤساء البلديات وقياداتها، وعدد من المسؤولين في المنطقة.واطلع سموه خلال الزيارة على الأنشطة والمرافق ومركز خدمة العملاء، واستمع لشرح من المهندس الغامدي عن المشروعات البلدية المعتمدة بمنطقة الجوف والخطة التنفيذية لها للعام الحالي ومراحل سير العمل في المشروعات الحالية, مؤكداً أنها تسير وفق الخطة الزمنية المرسومة لها.كما اطلع على مختلف التطبيقات الإلكترونية بالأمانة وعلى رأسها خدمات "بلدي" الإلكترونية وتحديد الأولويات والعمل على حشد الإمكانات والموارد لبلوغها، لتسهيل تنفيذ المبادرات المختصة بالشأن البلدي في رؤية المملكة الطموحة 2030 وتحقيق أهدافها ومؤشراتها.وأوضح المهندس الغامدي أن مبنى الأمانة من المباني الخضراء الحديثة التي يحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على دعمها في المدن والمحافظات، وأنه من الأبنية الصديقة للبيئة ويتميز بمسطحاته الخضراء الواسعة.وأبدى سمو أمير منطقة الجوف إعجابه بما اطلع عليه من تميز في العمل وجودة في توظيف الأساليب الحديثة والتقنيات المتقدمة، مشيداً بدور منسوبي الأمانة بالرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحرصهم على خدمة العملاء وتطوير الأعمال، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للخدمات البلدية، متمنياً للجميع التوفيق .// انتهى //16:37ت م0198

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