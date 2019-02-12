السعودية اليوم / إدارة الموهوبات بتعليم نجران تدرب الطالبات على منظمومة الاختراع



نجران 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

اختتمت إدارة الموهوبات بتعليم نجران،اليوم ورشة تدريبية للطالبات الموهوبات في البرنامج الإثرائي لمنظومة الاختراع ،وذلك بمقر الإدارة بنجران.

واستهدفت الورشة التدريبية التي استمرت 3 أيام طالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة،لتنمية قدراتهن الابتكارين،ونشر ثقافة الاختراع،وربطهم بمؤسسات المجتمع ذات العلاقة من خلال تجهيزهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية الخاصة بالاختراع.

// انتهى //

16:17ت م

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نجران 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساختتمت إدارة الموهوبات بتعليم نجران،اليوم ورشة تدريبية للطالبات الموهوبات في البرنامج الإثرائي لمنظومة الاختراع ،وذلك بمقر الإدارة بنجران.واستهدفت الورشة التدريبية التي استمرت 3 أيام طالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة،لتنمية قدراتهن الابتكارين،ونشر ثقافة الاختراع،وربطهم بمؤسسات المجتمع ذات العلاقة من خلال تجهيزهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية الخاصة بالاختراع.// انتهى //16:17ت م0190

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