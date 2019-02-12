السعودية اليوم / 90 محكما ومشرفاً لتقييم ودعم المشاركين بمسابقة المهارات بتقني القصيم



بريدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

يشرف على مسابقة المهارات التي تستضيفها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم اليوم، 90 محكما ومشرفاً لتقييم ودعم المشاركين بالمسابقة.

وأكد المهندس خالد بن حمد الضباح أمين عام المسابقة الوطنية للمهارات أن المشاريع التي يختبر عليها المتسابقين في المهارات الـ12، بمنقطة القصيم هي مشاريع مستوحاة من مشاريع المسابقة العالمية للمهارات التي تشارك في عضويتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلا للمملكة العربية

وأوضح الضباح أن أمانة المسابقة لديها عدة أهداف تسعى لتحقيقها، ومن أهم هذه الأهداف نشر هذه التجربة العالمية في أوساط البيئات التدريبية والتعليمية في المملكة، مشيراً إلى وجود خبراء معتمدون سعوديون يقومون بالإشراف على كل مهارة، وأن الأمانة العامة للمسابقات الوطنية للمهارات، تأخذ المشاريع وتقوم على هؤلاء الخبراء السعوديون المتخصصون بالموائمة بين ما هو متاح وما يمكن تنفيذه، بناءً على التجهيزات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث إن المؤسسة بها معامل وتجهيزات تكاد تكون هي الأقرب للتجهيزات العالمية لمسابقة المهارات، بعد ذلك يبدأ تحديد مشروع المسابقة الوطنية كأشمل خطوة لعمل التحكيم والمشاريع، وبعد تحديد مشروع المسابقة الوطنية لكل مهارة نبدأ في اختزاله في مشاريع مسابقات المهارات بالمناطق.

وأضاف: "إننا نلزم الخبير في كل منطقة بضرورة إختيار محكمي كل مهارة من أبناء المنطقة التقنيون السعوديون الماهرون والمؤهلين تأهيلاً علمياً وعملياً لأداء أعمال التحكيم. ولدينا معيار بإن يكون هناك محكم على الأقل لكل أربعة متسابقين، بحسب معايير التحكيم حيث إن بعض المهارات تكون بمتوسط 20 متسابق و أكثر من ١٠٠٠ عنصر تفصيلي يتم تحكيمه ويكون هناك 5 محكمين لكل مهارة، والهدف من إحضار محكمين من نفس المنطقة هو لنشر هذه الثقافة، حتى بعد أن تنتهي أعمال المسابقة في كل منطقة من مناطق المملكة يستمر العمل على هذه المشاريع في المعامل والورش وتأتي الدورة القادمة بعد سنتين بشكل أميز و أقوى بأذن الله.

وبين أمين عام المسابقة أن أعمال إعداد الورش والتحكيم لا يمكن أن يقوم بها متخصصين في تخصص دقيق واحد بل تحتاج إلى فريق من المتخصصين في تخصصات دقيقة مختلفه فعلى سبيل المثال في مهارة الإلكترونيات لدينا 5 أوجه وفروع رئيسية تبدأ من التخطيط وتنتهي بتسليم المشروع، ولا يمكن أن يقوم بها متخصص في هذا المجال بل تحتاج إلى فريق عمل في عدة تخصصات فرعية في مجال الإلكترونيات".

وأشار أننا لدينا 12 مهارة في المسابقة بها 60 محكم، حيث إن فريق العمل بالمهارات يصل إلى 90 ما بين مشرف مهارة، ومساعد مشرف مهارة، ومحكمين، ومشرف دعم ومساعد مشرف دعم وحسب ما يحتاج من مشرفين، بالإضافة إلى لجان تنظيمية لدعم التجهيز في كل مهاره و أن المسابقة اجمالا تنشر ثقافة العمل المهني المبني على المعايير والمقاييس العالمية في كل مناطق المملكة، فضلاً عن هدفها الرئيسي و هو البحث عن المميزين من شباب الوطن للتأهل للمسابقة الوطنية للمهارات ومن ثم تمثيل المملكة بالمسابقة العالمية، مقدما الشكر لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لدعمه لهذه المسابقة النوعية و كذلك لسعادة نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني للإشراف على هذه المسابقات و متابعة أعمالها.

// انتهى //

16:07ت م

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بريدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسيشرف على مسابقة المهارات التي تستضيفها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم اليوم، 90 محكما ومشرفاً لتقييم ودعم المشاركين بالمسابقة.وأكد المهندس خالد بن حمد الضباح أمين عام المسابقة الوطنية للمهارات أن المشاريع التي يختبر عليها المتسابقين في المهارات الـ12، بمنقطة القصيم هي مشاريع مستوحاة من مشاريع المسابقة العالمية للمهارات التي تشارك في عضويتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلا للمملكة العربية السعودية ، ويقوم بإعداد مشاريعها خبراء عالميين، إما من دور الخبرات العالمية ، أو شركات تخصصية، أو من لجان متنوعة من مختلف دول العالم، تقوم بالإعداد قبل المسابقة العالمية بستة أشهر.وأوضح الضباح أن أمانة المسابقة لديها عدة أهداف تسعى لتحقيقها، ومن أهم هذه الأهداف نشر هذه التجربة العالمية في أوساط البيئات التدريبية والتعليمية في المملكة، مشيراً إلى وجود خبراء معتمدون سعوديون يقومون بالإشراف على كل مهارة، وأن الأمانة العامة للمسابقات الوطنية للمهارات، تأخذ المشاريع وتقوم على هؤلاء الخبراء السعوديون المتخصصون بالموائمة بين ما هو متاح وما يمكن تنفيذه، بناءً على التجهيزات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث إن المؤسسة بها معامل وتجهيزات تكاد تكون هي الأقرب للتجهيزات العالمية لمسابقة المهارات، بعد ذلك يبدأ تحديد مشروع المسابقة الوطنية كأشمل خطوة لعمل التحكيم والمشاريع، وبعد تحديد مشروع المسابقة الوطنية لكل مهارة نبدأ في اختزاله في مشاريع مسابقات المهارات بالمناطق.وأضاف: "إننا نلزم الخبير في كل منطقة بضرورة إختيار محكمي كل مهارة من أبناء المنطقة التقنيون السعوديون الماهرون والمؤهلين تأهيلاً علمياً وعملياً لأداء أعمال التحكيم. ولدينا معيار بإن يكون هناك محكم على الأقل لكل أربعة متسابقين، بحسب معايير التحكيم حيث إن بعض المهارات تكون بمتوسط 20 متسابق و أكثر من ١٠٠٠ عنصر تفصيلي يتم تحكيمه ويكون هناك 5 محكمين لكل مهارة، والهدف من إحضار محكمين من نفس المنطقة هو لنشر هذه الثقافة، حتى بعد أن تنتهي أعمال المسابقة في كل منطقة من مناطق المملكة يستمر العمل على هذه المشاريع في المعامل والورش وتأتي الدورة القادمة بعد سنتين بشكل أميز و أقوى بأذن الله.وبين أمين عام المسابقة أن أعمال إعداد الورش والتحكيم لا يمكن أن يقوم بها متخصصين في تخصص دقيق واحد بل تحتاج إلى فريق من المتخصصين في تخصصات دقيقة مختلفه فعلى سبيل المثال في مهارة الإلكترونيات لدينا 5 أوجه وفروع رئيسية تبدأ من التخطيط وتنتهي بتسليم المشروع، ولا يمكن أن يقوم بها متخصص في هذا المجال بل تحتاج إلى فريق عمل في عدة تخصصات فرعية في مجال الإلكترونيات".وأشار أننا لدينا 12 مهارة في المسابقة بها 60 محكم، حيث إن فريق العمل بالمهارات يصل إلى 90 ما بين مشرف مهارة، ومساعد مشرف مهارة، ومحكمين، ومشرف دعم ومساعد مشرف دعم وحسب ما يحتاج من مشرفين، بالإضافة إلى لجان تنظيمية لدعم التجهيز في كل مهاره و أن المسابقة اجمالا تنشر ثقافة العمل المهني المبني على المعايير والمقاييس العالمية في كل مناطق المملكة، فضلاً عن هدفها الرئيسي و هو البحث عن المميزين من شباب الوطن للتأهل للمسابقة الوطنية للمهارات ومن ثم تمثيل المملكة بالمسابقة العالمية، مقدما الشكر لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لدعمه لهذه المسابقة النوعية و كذلك لسعادة نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني للإشراف على هذه المسابقات و متابعة أعمالها.// انتهى //16:07ت م0179

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.