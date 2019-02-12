السعودية تؤكد التزامها الثابت بأهداف التحالف الدولي لمحاربة داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السعودية، الثلاثاء، مجددا التزامها الثابت بأهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.



جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، طبقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقال مجلس الوزراء إنه يجدد التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة داعش، وبما يحقق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف.





واستضافت العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤخرا، اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بمشاركة ممثلين من 79 دولة.

وترأس وزير الشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، وفد بلاده في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء.

وقال الجبير، خلال كلمته: "يسرني في البداية أن أتـقدم بجزيل الشكر لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لدعوته لعقد هذا الاجتماع، وأود أن أتقدم لكم بالتهنئة على الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق التحالف لأهدافه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا، مضيفاً أن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات هناك.

وينتشر نحو ألفي جندي أمريكي في شمال سوريا، معظمهم من القوات الخاصة؛ بهدف محاربة تنظيم داعش الإرهابي وتدريب قوات محلية في المناطق التي تمت استعادتها من الإرهابيين.