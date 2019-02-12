شكرا لقرائتكم ٦ ساعات انتظار لتنويم حالات الطوارئ بمستشفى عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

أوضحت صحة عسير أنه تم تقليص وقت انتظار تصعيد الحالات من قسم طوارئ مستشفى عسير المركزي إلى أقسام التنويم بما فيها العناية المركزة إلى ٦ ساعات لمعظم الحالات وبما لا يتجاوز ٢٤ ساعة كحد أقصى لجميع الحالات.

وكان معدل الانتظار سابقاً يصل في بعض الحالات إلى عدة أيام، حيث تحظى الحالة حاليا فور دخولها بالخدمة الطبية اللازمة حسب أولوية خطورة الحالة ومدى استقرارها طبياً وفق معايير الفرز الطبي المعتمدة، وتُقدم الخدمة الطبية للحالات الخطيرة وغير المستقرة ثم يتم تنويمها لاحقاً في أقسام التنويم العلوية وفق تقييم الحالة الطبية للمريض، مما سرع وتيرة دوران الأسّرة.

وتشيد صحة المنطقة بوعي المواطنين في التوجه بالحالات الباردة والمستقرة إلى المراكز الصحية المناوبة التي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة والتي دشنها أمير عسير مؤخراً ، مما أسهم في تركيز أقسام الطوارئ في المستشفيات على الحالات الخطرة وإصابات الحوادث المرورية وغيرها وقلص تدفق الحالات الباردة على أقسام الطوارئ، لا سيما وأنه تم تجهيز تلك المراكز المناوبة بأحدث التجهيزات ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة.

جدير بالذكر أن السعة السريرية بقسم الطوارئ بمستشفى عسير المركزي تبلغ ٤٨ سريرا الآن وقد تم خلال الأسابيع الماضية إعادة تنظيم العمل بالقسم ودعمه بما يتطلبه من إجراءات، حيث يعمل بالقسم ٤٣ كادرا ما بين استشاريين في طب الطوارئ وأخصائيين وأطباء مقيمين وفنيين في طب الطوارئ وتخطيط القلب، كما يعمل في القسم ٦٨ ممرضاً وممرضة لضمان سرعة تقديم الخدمة بأعلى جودة .

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