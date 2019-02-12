الان تتابع “أمن الطرق”يطيح بمقيم بحوزته حبوب “يابا” المخدرة بمكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تحقق المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بخليص، مع مقيم من جنسية بنجلاديشية بعد العثور بحوزته عند إحدى النقاط الأمنية على طريق المدينة، على ألف حبة من حبوب “يابا” المخدرة.

وبينما كان رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة ينصبون نقطة أمنية مفاجئة على طريق المدينة في حدود قوة منطقة مكة المكرمة، رصدوا مركبة فارهة من نوع BMW يقودها مقيم من جنسية بنجلاديشية.

وبعد توقيف المركبة للاشتباه في وضعها، أسفر تفتيشها عن ضبط حبوب حمراء اللون مخدرة من نوع اليابا عددها ألف حبة تحت أحد المقاعد.

وقد سُلمت المضبوطات والشخص الموقوف إلى “مكافحة المخدرات” بخليص بحكم الاختصاص.