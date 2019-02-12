الان تتابع انتشال جثة عامل من داخل خزان صرف صحي شرق جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- حجب العصيمي
لقي عامل في العقد الثالث، مصرعه أثناء تنظيفه لخزان صرف صحي لأحد العقارات الواقعة شرق محافظة جدة.
وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ، والإنقاذ المائي التابعة للدفاع المدني بجدة، باشرت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، بلاغًا عن سقوط عامل بخزان صرف صحي شرق المحافظة، وعند وصول الفرق لموقع الحادث اتضح وجود عامل في العقد الثالث من العمر بداخل خزان صرف صحي أصيب بحالة اختناق أثناء قيامه بأعمال التنظيف.
وأضاف أن فرق الإنقاذ المائي شرعت بالنزول وانتشال الجثمان بعد أن فارق الحياة من داخل خزان صرف صحي يحتوي على كميات من المياه بارتفاع يصل إلى متر واحد، لافتًا إلى أنه تم بعد ذلك طلب الأدلة الجنائية فيما نقل جثمان العامل إلى المستشفى وسلم الحادث لجهة الاختصاص.
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