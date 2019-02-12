السعودية اليوم / جامعة حائل تشارك في مؤتمر "الكشفية وحماية البيئة"



حائل 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

تشارك جامعة حائل في مؤتمر "الكشفية وحماية البيئة" الذي يقام حاليًا في الرياض وتنظمه جمعية الكشافة العربية

ورأس معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم الجلسة الثالثة في اليوم الافتتاحي للمؤتمر, التي حملت عنوان "الكشفية ونشر الوعي البيئي", بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة الدكتور إبراهيم عارف, وعميد شؤون الطلاب في جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله آل عضيد, وعدد من المختصين من الدول العربية والأوروبية.

وأكد معاليه أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لهذا المؤتمر يأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة بهذه الأدوار المجتمعية والتطوعية, وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠م, مثمنًا الجهود التي بذلتها جميع الفرق التي عملت على إنجاح فعاليات المؤتمر.

يذكر أن جامعة حائل شاركت في هذا المؤتمر بعدد من الأوراق البحثية التي جرى تقديمها في المعرض المصاحب.

// انتهى //

15:38ت م

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حائل 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واستشارك جامعة حائل في مؤتمر "الكشفية وحماية البيئة" الذي يقام حاليًا في الرياض وتنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية ، خلال الفترة ١٢ - ١٣ فبراير ٢٠١٩م.ورأس معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم الجلسة الثالثة في اليوم الافتتاحي للمؤتمر, التي حملت عنوان "الكشفية ونشر الوعي البيئي", بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة الدكتور إبراهيم عارف, وعميد شؤون الطلاب في جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله آل عضيد, وعدد من المختصين من الدول العربية والأوروبية.وأكد معاليه أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لهذا المؤتمر يأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة بهذه الأدوار المجتمعية والتطوعية, وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠م, مثمنًا الجهود التي بذلتها جميع الفرق التي عملت على إنجاح فعاليات المؤتمر.يذكر أن جامعة حائل شاركت في هذا المؤتمر بعدد من الأوراق البحثية التي جرى تقديمها في المعرض المصاحب.// انتهى //15:38ت م0168

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