السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

بريدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان اليوم , معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي والوفد المرافق له من منسوبي الهيئة الذين يزورون المنطقة.ورحب سموه بالجميع ، مستعرضاً أبرز أنشطة الهيئة في المنطقة ومحافظاتها وما تقدمه من جهود توعوية للمحافظة على البيئة ، مطلعاً على أبرز القضايا الأرصادية والبيئية بالمنطقة ، والمنشآت ذات التأثيرات البيئية المحتملة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.وأكد سموه أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ودورها البيئي المهم تجاه العناصر البيئية في رصد المؤثرات والملوثات والتعامل معها وفق أنظمة ومعايير عالمية في التنفيذ ، ومراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إصدار التحذيرات والتنبيهات للتقلبات الجوية ونشر الوعي الأرصادي والبيئي بين أفراد المجتمع , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يبارك بالجهود.من جهته, قدم معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله ومتابعته الدائمة لكل ما يهم الأرصاد والبيئة في المنطقة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الطموحة لتطوير أعمالها في مجالي الأرصاد والبيئة التي ستحقق من خلالها أهداف رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الهيئة التنموية في إيجاد بيئة آمنة للحاضر والمستقبل.حضر الاستقبال نائب الرئيس العام للهيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام , ونائب الرئيس العام للهيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري , ونائب الرئيس العام للهيئة لخدمات المشتركين المهندس عبدالعزيز السفياني , ومدير مرصد القصيم خالد أبا الخيل.// انتهى //15:30ت م0162