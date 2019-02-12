السعودية اليوم / كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بتمنراست



الجزائر 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم عن كشفها مخبأ للأسلحة والذخيرة في محافظة تمنراست في جنوب الجزائر.

وأوضح بيان للوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، كشفت قوة تابعة للجيش الوطني الشعبي أمس قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش ثقيل عيار 14.5، ورشاش ثقيل عيار 12.7 وبندقية تكرارية و20 قذيفة هاون عيار 82، إضافة إلى 338 طلقة عيار 14.5 و170 طلقة عيار 12.7 وثلاثة سلاسل ذخيرة عيار 12.7.

// انتهى //

15:16ت م

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الجزائر 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم عن كشفها مخبأ للأسلحة والذخيرة في محافظة تمنراست في جنوب الجزائر.وأوضح بيان للوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، كشفت قوة تابعة للجيش الوطني الشعبي أمس قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش ثقيل عيار 14.5، ورشاش ثقيل عيار 12.7 وبندقية تكرارية و20 قذيفة هاون عيار 82، إضافة إلى 338 طلقة عيار 14.5 و170 طلقة عيار 12.7 وثلاثة سلاسل ذخيرة عيار 12.7.// انتهى //15:16ت م0149

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