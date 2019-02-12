السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يتسلم العضوية الفخرية من الجمعية السعودية للتربية الخاصة " جستر"



حائل 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بقصر أجا اليوم المدير التنفيذي لفرع الجمعية

وأكد سموه أهمية تفاعل المجتمع مع جمعيات ذوي الهمة العالية مؤشر حضاري يرفع من قيمة ومقام أفراده مشيراً سموه للدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتكاتف المجتمع ومساندته للبرامج الخيرية والاجتماعية .

وأبدى سموه سروره بالانتماء لجمعية جستر ولأعضائها ومنسوبيها عبر قبول سموه العضوية الفخرية للجمعية وقال " يكفي أننا نستمد منكم دوماً بعد الله الطاقة والطموح وحب المبادرة من خلال ما نشاهده منكم من عزيمة تعد مثالاً يحتذى به أمام كل إنسان طموح .

// انتهى //

15:15ت م

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حائل 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بقصر أجا اليوم المدير التنفيذي لفرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة حائل "جستر" الدكتور ياسر بن عايد السميري وأعضاء الفريق التابع للجمعية حيث تسلم الأمير عبدالعزيز بن سعد العضوية الفخرية في الجمعية السعودية للتربية الخاصة ثم قدم لسموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .وأكد سموه أهمية تفاعل المجتمع مع جمعيات ذوي الهمة العالية مؤشر حضاري يرفع من قيمة ومقام أفراده مشيراً سموه للدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتكاتف المجتمع ومساندته للبرامج الخيرية والاجتماعية .وأبدى سموه سروره بالانتماء لجمعية جستر ولأعضائها ومنسوبيها عبر قبول سموه العضوية الفخرية للجمعية وقال " يكفي أننا نستمد منكم دوماً بعد الله الطاقة والطموح وحب المبادرة من خلال ما نشاهده منكم من عزيمة تعد مثالاً يحتذى به أمام كل إنسان طموح .// انتهى //15:15ت م0148

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