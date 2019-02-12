السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يزور قرية قيصومة فيحان بمحافظة رفحاء



رفحاء 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, قرية قيصومة فيحان بمحافظة رفحاء، في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز منطقة الحدود الشمالية لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم, حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخ شخير الفديد, وعدد من الأهالي.

ووجه سموه بدراسة احتياجات القرية الخدمية, مؤكداً أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين و تنفيذها بما يحقق الصالح العام، منوهاً بالدعم الذي تلقاه المنطقة من الحكومة الرشيدة لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن.

// انتهى //

15:13ت م

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رفحاء 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, قرية قيصومة فيحان بمحافظة رفحاء، في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز منطقة الحدود الشمالية لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم, حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخ شخير الفديد, وعدد من الأهالي.ووجه سموه بدراسة احتياجات القرية الخدمية, مؤكداً أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين و تنفيذها بما يحقق الصالح العام، منوهاً بالدعم الذي تلقاه المنطقة من الحكومة الرشيدة لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن.// انتهى //15:13ت م0146

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