شكرا لقرائتكم خبر عن تدشن مبادرة الحزام الأخضر بالرياض .. 5 ملايين شجرة سنوياً والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة الدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف أن برنامج التدشين للمبادرة الوطنية الذي شارك فيه طلاب المدارس تتوافق مع ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة وتوسيع نطاق الرقعة الخضراء حيث تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة في زيادة المساحات الخضراء وخفض معدلات التصحر .
والمح بأن الجمعية السعودية لعلوم الحياة كان لها دور كبير في هذا المجال وذلك عن طريق الإشراف العلمي والفني وتقديم الاستشارات لما تضمه الجمعية من مختصين مؤهلين تأهيلا عاليا وذوي خبرة في هذا المجال بمناطق المملكة .
وأبان بأن من أهداف هذه المبادرة العمل على زراعة خمس ملايين شجرة كل عام لغاية عام ٢٠٣٠ على أن يتم التنسيق مع المشاتل الوطنية الكبرى لتواجدها في بعض المواقع المخصصة للزراعة ليتمكن الأفراد الراغبين بالمساهمة في زراعة الشتلات وتوثيقها بالتطبيق بنفس الوقت .
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